Отстраненият от длъжност кмет на Варна Благомир Коцев заяви пред журналисти, че ще обжалва решението.

„Кукловодите на Общинската избирателна комисия на Общинския съвет взеха решение да направят преврат във Варна и да отстранят кмета на града”, обясни Коцев ден след освобождаването му.

Според него решението е „плод на желанието им да владеят цялата община, включително и кметството, както са свикнали да го правят от десетилетия назад”.

„Вчера на заседанието на Общинския съвет беше гласуван бюджетът и огромен заем, с който трябваше да реализираме всички инфраструктурни проекти, по които работим през последните две години. Сега тези пари ще отидат в джобовете им. Варна никога не е имала независим кмет преди този мандат. Десетилетия наред градът бе управляван чрез страх и овладяване на администрацията. Още по времето на Кирил Йорданов, а след това и при Иван Портних. Тези феодали искат Варна да остане тяхно владение завинаги“, заяви Благомир Коцев.

Той призова гражданите към по-активно участие в обществения живот, критично мислене и ангажираност по време на избори.

„Това може да се промени с активна гражданска дейност, с критична мисъл, с гласуване на изборите и с отстояване на позициите на всеки един гражданин. Три години нямахме възможност да дишаме в тази община, за да вършим истинска работа. Бяхме под обсада. Работихме срещу мутри, които се бореха срещу нас, защото вече не получаваха част от трапезата, на която бяха свикнали“, заяви Коцев.

Той коментира и трудностите пред опитите за промяна в управлението на града, като посочи, че част от фирмите, работили с общината през предходни периоди, продължават да изпълняват дейности. Според него това затруднява както почистването на Варна, така и усилията за ограничаване на презастрояването.

„Няма как да изчистим града толкова лесно, когато фирмите, които те са назначили, все още продължават да работят във всеки един бранш. Няма как да искаме градът да не се бетонира, когато строителните разрешения са издавани десетилетия наред. Няма как да няма съпротива срещу мен, когато се опитвахме да въведем регулация в строителството, така че да не се бетонира всяка градинка и всяко междублоково пространство и да има ред“, посочи той.

Благомир Коцев заяви още, че случващото се в момента ще го мотивира да се кандидатира отново за кмет на Варна на следващите местни избори.

„Надявам се най-вече да мотивира варненци да гласуват, да имат критично мислене, да се интересуват и да четат между редовете“, заяви Коцев.

Очаквайте подробности.