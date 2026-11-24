Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна взе решение да отстрани кмета Благомир Коцев от поста му на 23 ноември, обяви самият той във видеоизявление на официалната си страница във Facebook. По думите му решението е било прието само два часа след като Общинският съвет на града е гласувал бюджета.

Коцев посочи, че преди вота е изтеглил от бюджета и от заема за инфраструктура две точки – за тунела под Морската градина към крайбрежната алея и за продажбата на три общински имота. Според него тунелът е бил предложение на „Алтернатива на гражданите”, а имотите са били поискани от „Български глас”.

„Осуетяването на тези искания, които са в остър разрез с очакванията на варненци, е директната, но не единствена причина за днешното решение на ОИК”, заяви той.

Кметът подчерта, че комисията се е произнесла по сигнал срещу него отпреди една година, а не по този отпреди две седмици, което по думите му е доказателство, че отстраняването му е било подготвено предварително като наказание за „непокорството” му пред бизнесмени, претендиращи да управляват града от сенките.

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Той заяви, че натискът, оказан върху ОИК във Варна, може да бъде потвърден не само от самите членове на комисията, но и от партийните лидери в София, чиито формации са гласували за отстраняването му.

„Олигархията във Варна е по-силна отвсякога, по-силна от групировките през 90-те. По-силна, отколкото всяка национална власт за 37-те години демокрация в България”, коментира Коцев. Той добави, че за три години не е преклонил глава нито веднъж – включително когато е делил килия с рецидивисти в София, за да устои на „бивши барети и контрабандисти във Варна”, нито при гласуването на бюджета.

„В крайна сметка хората, на които казвам „НЕ” в продължение на три години, решиха, че са изгладнели достатъчно много, за да кажат „НЕ” на свободните варненци, които ми дадоха мандат да ги вдигна от общинската трапеза”, допълни той.

В края на обръщението си Коцев предупреди, че ако сега не започне битката срещу „мутрите във Варна”, следващият кмет ще трябва да започне всичко отначало, докато градът не бъде „окончателно превзет и отцепен от България”. „Аз няма да се откажа от борбата за Варна, както знам, че не се отказвате и вие”, завърши той.