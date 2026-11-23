Лимитът за ваучери за храна за тази година е изчерпан заради увеличеното търсене. Между 300 и 400 хиляди служители са изложени на риск да не получат социалната придобивка за един или два месеца. През следващата година квотата ще бъде увеличена до 1,5 млрд. евро. Това заяви в „Интервюто в Новините на NOVA” главният секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна Таня Обущарова.

Над 850 хиляди служители в България получават ваучери за храна, но част от тях може да останат без тази социална придобивка за месец или два. Причината е изчерпването на годишната квота, която за трета поредна година е в размер на 818 млн. евро, обясни Обущарова.

По думите ѝ между една трета и половината от хората, които получават ваучери, могат да бъдат засегнати. „Около 300-400 хиляди души са изложени на риск да останат без ваучери за храна“, посочи тя. И допълни, че квотата представлява максималния размер на ваучерите, които работодателите могат да издадат и предоставят на служителите си в рамките на годината. Въпреки увеличеното търсене тя не е била актуализирана.

От Асоциацията на операторите на ваучери за храна многократно са настоявали за увеличаването ѝ, като подобни апели са отправили и работодателските, и синдикалните организации. „Това е таванът на средствата, които работодателите могат да предоставят на своите служители, а не средства, които държавата реално отделя от бюджета. Държавата предоставя данъчното облекчение за тези ваучери“, подчерта Обущарова. Тя посочи, че бюджетният дефицит и други причини са попречили на увеличаването на квотата през тази година.

Според Обущарова България е единствената държава, която въвежда обща квота за пазара на ваучери за храна. „Няма друга държава не само в Европа, но и в света, която да има подобна квота“, заяви тя. По думите ѝ в повечето страни се определя максимална сума, която може да бъде предоставена на един служител на ден или на месец, но не се поставя общ таван на целия пазар.

Квотата у нас е разделена на 100 квоти по 8 млн. евро. Операторите получават достъп до тях при постъпване на плащания от работодателите. След като и последните квоти са разпределени от Министерството на финансите, възможностите за издаване на нови ваучери са ограничени.

Липсващите ваучери не могат автоматично да бъдат компенсирани през следващата година. Възможност за частично компенсиране има при работодателите, които по принцип предоставят ваучерите с един месец назад.

Добрата новина е, че през следващата година квотата ще бъде увеличена значително - до 1,5 млрд. евро. Освен това работодателите ще могат да предоставят до 200 евро месечно под формата на ваучери за храна вместо досегашните 102 евро, изтъкна главният секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

Според Обущарова е възможно да има известно увеличение както на средния размер на ваучерите, така и на броя на работодателите, които използват тази социална придобивка. Не се очаква обаче рязък скок в търсенето.

Целия разговор гледайте във видеото.