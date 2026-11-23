Снимка: Георги Манев, NOVA
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Силен вятър обърна камион с ремарке на Подбалканския път София – Бургас, в района на град Гурково. Поривите на вятъра там на моменти надхвърлят 100 км/ч.
Снимка: Георги Манев, NOVA
На място има полицейски екип, който предупреждава водачите да шофират с повишено внимание заради опасните метеорологични условия.