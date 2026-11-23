Пожар избухна в хотелски комплекс край Ахелой, разположен на главния път Бургас - Слънчев бряг. За щастие няма пострадали хора.

Огънят е обхванал покрива на хотела, където са се извършвали ремонтни дейности. По първоначална информация са се запалили строителни материали, струпани на покрива. Там са монтирани и външни климатични тела.

Сигналът за инцидента е получен в 11:05 часа. Към мястото незабавно са насочени два противопожарни автомобила. Огнеборците предприемат действия за овладяване на пламъците.

Причините за възникването на огъня се изясняват.