Избраният за вицепрезидент Кирил Вълчев официално подаде оставка като генерален директор на Българската телеграфна агенция. Той е депозирал писмено заявление до председателя на Народното събрание Михаела Доцова, с което иска предсрочно освобождаване от заеманата длъжност.

Към документа Вълчев е приложил удостоверението за избора си за вицепрезидент на България, което получи по-рано днес на тържествена церемония в парламента от Централната избирателна комисия.

В заявлението си той изразява благодарност към народните представители за ползотворното сътрудничество през годините и единодушната подкрепа, която е получавал за работата си начело на националната информационна агенция.

Съгласно Закона за БТА предсрочното прекратяване на мандата на генералния директор става с решение на Народното събрание след подадено писмено заявление. До избирането на нов ръководител на агенцията функциите му ще бъдат изпълнявани от заместник генералния директор Евгения Друмева.

Вълчев обяви намерението си да се оттегли още на 19 ноември по време на заседание на парламентарната Комисия по културата и медиите, на което беше обсъден проектобюджетът за 2027 г. Тогава той заяви, че до официалното си освобождаване ще продължи да участва в подготовката на финансовата рамка на агенцията.

Кирил Вълчев беше представен като кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова на 3 септември. Двамата се включиха в президентската надпревара като независими кандидати, издигнати от инициативен комитет. За времето на предизборната кампания Вълчев обяви, че ще ползва неплатен отпуск от БТА.

На балотажа на 1 ноември двойката получи подкрепата на 1 093 852 избиратели, или 57,566% от действителните гласове. На 3 ноември ЦИК официално обяви Йотова и Вълчев за избрани за президент и вицепрезидент на България.

Кирил Вълчев застана начело на Българската телеграфна агенция на 27 януари 2021 г. На 4 декември 2025 г. парламентът го преизбра за втори петгодишен мандат с единодушната подкрепа на 170 народни представители.

Юрист по образование и журналист с дългогодишен опит, Вълчев е познат и като водещ в „Дарик радио“. Професионалният му път е свързан с БТА още от началото на 90-те години, когато между 1993 и 1995 г. работи в редакция „Информация за чужбина“ на агенцията. В качеството си на юрист е участвал и в разработването на проекта на Закона за Българската телеграфна агенция.