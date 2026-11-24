Тринадесет автентични, ръчно шити народни носии на стойност 6500 евро са откраднати от читалище „Съгласие“ в Българово. Полицията установила и задържала извършителя, а откраднатите вещи са върнати.

Сигналът за кражбата е подаден в понеделник сутринта. При извършената проверка било установено, че носиите са отнети в периода между 20 и 23 ноември.

Извършителят проникнал в сградата, като отключил входната врата. В резултат на бързите полицейски действия е задържан 26-годишен мъж, който вече има криминални прояви. Той направил пълни самопризнания, предаде DarikNews.

Работата по случая продължава.