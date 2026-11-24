Новият състав на Висшия съдебен съвет трябва да започне работа с готовност да признае проблемите в съдебната система и да осигури повече прозрачност. Около това мнение се обединиха избраните от парламентарната квота членове на ВСС проф. Екатерина Салкова-Гетова и Петьо Славов в ефира на „Здравей, България”.

„Всички очакваме новият състав на ВСС вече да си отвори очите. Няма да ни е лесно, но се надяваме поне в този състав да има консенсус, че всички неправди трябва да бъдат решени”, заяви Салкова-Гетова.

Петьо Славов определи като положителен знак провеждането на публичен и прозрачен конкурс за членовете на съвета от парламентарната квота. По думите му процедурата е продължила три месеца, а информацията за кандидатите е достъпна за всички граждани. „Всеки един от нас ще декларира добри намерения, но делата са тези, които ще ни очертаят какви сме всъщност”, коментира той.

Сред първите задачи на новия състав ще бъде да се запознае с работата на досегашния ВСС. Според Салкова-Гетова решаването на проблемите изисква първо те да бъдат признати, а след това да се осигури прозрачност за случващото се в системата.

По казуса с градския прокурор на София Емилия Русинова Салкова-Гетова заяви, че би подкрепила дисциплинарното ѝ отстраняване, ако бъдат установени данни за нарушения. Тя уточни, че общите пътувания с Петьо Петров, известен като Еврото, сами по себе си не доказват дисциплинарно нарушение, а са необходими конкретни доказателства. Славов подчерта, че ВСС не може да изземва функциите на прокуратурата, а трябва да създава условия съдът и прокуратурата да работят нормално.

Двамата коментираха и предстоящия избор на главен прокурор. Според Салкова-Гетова кандидатът трябва да бъде почтен професионалист с високи знания, култура и възпитание, без прекомерно его. Тя заяви, че не е чувала от друг източник освен медиите, че Иван Демерджиев може да се кандидатира, и не вярва това да се случи, докато той е действащ министър.

Славов посочи, че не по-малко важен е изборът на председател на Върховния административен съд. Салкова-Гетова допълни, че главният прокурор трябва да дава пример за професионализъм и почтеност, тъй като поведението му влияе и върху останалите прокурори.

Беше засегната и информацията за използване на специални разузнавателни средства спрямо магистрати, чиито резултати впоследствие не са били използвани в дела и според поставения въпрос може да са послужили за компромати. Салкова-Гетова заяви, че информацията трябва да бъде оповестена внимателно и прецизно, така че да не се накърнява доброто име на магистратите. Славов определи данните за подслушвани и следени магистрати като обезпокоителни и припомни, че една от основните задачи на ВСС е да гарантира независимостта им.

„Аз ще настоявам за един главен прокурор, който да произведе позитивни очаквания в обществото”, заяви Славов.

Целия разговор гледайте във видеото.