Германия приема много сериозно разузнавателните данни, споделени от западните ѝ съюзници, според които Русия може да изведе ядрено оръжие в Космоса още през следващия месец. Става дума за сателита „Спутник-С“, който според информацията може да бъде изстрелян в рамките на следващите 60 дни. Веднъж изведен в орбита, той би могъл да причини масово унищожаване на други сателити, съобщава Financial Times.

Германският канцлер Фридрих Мерц коментира информацията в понеделник по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Берлин. Според него разузнавателните данни показват „до каква степен Русия очевидно е готова да ескалира ситуацията“.

Не е ясно коя държава или разузнавателна служба е изготвила първоначалната оценка. За информацията първи съобщиха германските телевизии WDR и NDR и вестник „Зюддойче цайтунг“. Според техните публикации Москва е извадила сателита „Спутник-С“ от съхранение и може да подготвя скорошното му изстрелване.

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Берлин приема предупреждението „много сериозно“. Подобна операция би нарушила Договора за космическото пространство от 1967 г., който забранява разполагането на ядрени оръжия в орбита около Земята. Русия е страна по документа.

Кремъл последователно отрича да разработва или подготвя разполагането на подобно оръжие. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи новите западни разузнавателни данни за „Спутник-С“ като информация, която „едва ли заслужава сериозно внимание“.

Оръжието може да засегне хиляди сателити

Според западни анализатори и разузнавателни служби през последните години Русия активно разширява арсенала си от противосателитни оръжия. Целта е да намали технологичното си изоставане спрямо западните си противници.

Войната в Украйна показа колко важни са комуникациите в Космоса за военните операции. Сателитни системи като Starlink на Илон Мъск са необходими за управлението и навигацията на безпилотни летателни апарати.

В разсекретен доклад от миналия месец американската Агенция за военно разузнаване (DIA) също предупреди за руските планове за ядрено оръжие в Космоса. Според оценката подобна система може да предизвика бързо и внезапно унищожаване или нарушаване на работата на хиляди сателити, използвани от държави и частни компании по целия свят. Това би засегнало комуникациите, навигацията, научните изследвания, метеорологичните услуги, търговските операции и националната сигурност.

Американското разузнаване предупреждава и за дългосрочните последици от ядрен взрив в орбита. Той може да създаде радиационни пояси, които да останат в Космоса с години и да повредят дори сателити, които първоначално са били засегнати само временно.

Русия разработва и други противосателитни системи, включително силно маневрени космически апарати, способни да се приближават до чужди сателити и потенциално да ги унищожават или да нарушават работата им.

Според анализатори и разузнавателни данни руски апарати вече са извършвали многократни близки приближавания до европейски сателити в геостационарна орбита. Предполага се, че по този начин са събирали чувствителна информация за техните комуникации и системи за сигурност.