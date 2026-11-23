От 1 до 3 декември „Дни на предизвикателствата” събира в София световни имена в алпинизма и екстремните спортове, български приключенци и впечатляващо кино за границите на човешките възможности. Какво кара човек да тръгне към върхове, по които малцина са стъпвали, да се спуска по отвесни алпийски склонове или да прекосява стотици километри в планината? В предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS повече по темата коментираха организаторът и преводач на част от френскоезичните филми Момчил Дамянов и Димитър Христов - Уинки, който ще направи презентация за пещерното гмуркане в България и по света.

Според Дамянов в основата на екстремните преживявания стои вътрешна необходимост, която не може да бъде обяснена единствено с професионалната реализация или признанието на обществото. „Имаш го заложено в себе си, искаш да го правиш. Има особен магнетизъм в историята на екстремните спортове – в това, че един човек успява да предизвика човешкото, да прескочи границите и да разшири представите ни за това, което до вчера сме смятали за невъзможно или непосилно за едно тяло”, коментира той.

От своя страна Христов допълни, че мотивацията е индивидуална, но често е свързана с желанието човек да надскочи собствените си възможности. „За всеки човек е индивидуално какво го кара да преминава границите. Но със сигурност една от водещите сили е борбата със самия себе си – да надградиш себе си и да направиш нещо, което до вчера си мислил, че е невъзможно”, посочи той.

По думите му важна роля в екстремните спортове има и страхът. „Страхът е изключително важен и присъства през цялото време. Ако някой каже, че не го е страх, независимо с какъв екстремен спорт се занимава, това означава, че има сериозен вътрешен проблем. Страхът пази”, подчерта Уинки.

Целия разговор гледайте във видеото.