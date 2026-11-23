Стотици училища в Германия и Дания получиха заплашителни имейли за поставени взривни устройства в понеделник сутринта. Полицията проверява сигналите, но към момента няма данни за конкретна опасност, съобщава "Ройтерс".

Около 450 училища в Германия са получили заплахи, съобщиха от полицията в югозападния град Фрайбург. Властите в провинция Тюрингия са разпоредили учебните заведения да продължат работа по обичайния график.

Полицията в Берлин също заяви, че засега няма доказателства за реална заплаха срещу училищата.

В Дания органите на реда разследват сигнали, насочени към няколко учебни заведения. Според заместник-полицейския инспектор в Копенхаген Симон Хансен един и същ имейл е бил изпратен до множество получатели.

Случаят е част от поредица фалшиви сигнали за бомби и кибератаки, засегнали през последните седмици училища, супермаркети, кръвни банки, системи за въздушен трафик и телевизионни оператори в Европа.

Говорител на германското вътрешно министерство определи заплахите като част от по-широка картина, отразяваща общото равнище на сигурност, но не даде повече подробности.

Някои европейски представители подозират, че Русия може да стои зад кампанията за дестабилизация на ежедневието в държавите, подкрепящи Украйна след руската инвазия. Към момента няма официално потвърждение за руска намеса в конкретните сигнали.