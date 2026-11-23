„Доходите в обществения сектор трябва да бъдат увеличени с още 1,2%, за да компенсират инфлацията през тази година". Това заяви икономистът Любослав Костов в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите му необходимият ресурс е малко над 40 млн. евро, а средствата могат да бъдат осигурени при по-високи от заложените приходи в бюджета.

Костов обясни, че според него инфлацията не е следствие от ръста на заплатите, а е предизвикана основно от фактори като проблеми във веригите на доставки и шокове в предлагането. „Доходите растат, за да догонят инфлацията”, посочи той. И даде пример с увеличението на заплатите с 5% в началото на годината при заложена инфлация от 6,2%.

Икономистът коментира и бюджета за 2027 г. „Заложеният брутен вътрешен продукт е подценен, а данъчните приходи може да бъдат с между 400 и 500 млн. евро повече. Това би могло да доведе до по-нисък от предвидения дефицит от 3,5%", смята той.

Костов подкрепя социалните мерки в бюджета, но критикува промените във формулата за определяне на минималната работна заплата. Според него премахването на досегашния автоматизъм може да доведе до по-бавен ръст на минималното възнаграждение.

По темата за ваучерите за храна той посочи, че недостигът може да е свързан с неравномерното разпределение на квотите между работодателите. „Ако проблемът е в индивидуалните квоти на отделни компании, финансовото министерство може да направи вътрешно преразпределение, за да се осигурят ваучерите до края на годината", каза експертът.

Костов заяви още, че болниците не трябва да бъдат търговски дружества и да работят на печалба. Според него е необходима цялостна реформа във финансирането на здравната система, но тя трябва да бъде добре подготвена и обяснена на обществото, а не да се предприема прибързано.

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