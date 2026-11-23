76% от българите очакват изкуственият интелект да промени живота и работата им през следващите 5 години, показват данните от социологическо проучване на „Тренд”.

„Резултатът показва, че хората са запознати с темата”, обясни социологът Евелина Славкова в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS”.

„Това вече не е просто една технологична тема. Все повече хора – един на трима, използва изкуствения интелект, било то ежедневно, или няколко пъти в седмицата. Тоест виждаме, че е проникнал достатъчно добре, за да могат хората да направят преценка и да имат своите притеснения или пък надежди”, каза Славкова.

28% от анкетираните никога не са използвали инструменти с изкуствен интелект.

„Тук трябва да имаме предвид демографския профил на хората, които твърдят, че не използват изкуствен интелект. Това са основно възрастни хора от малки населени места. Те не разбират как да го използват и защо”, обясни социологът. Очаква обаче следващата година по това време този процент да е различен.

8% от българите отговарят с „не знам дали го използвам”. „Вече не знаем къде е границата - вграден ли е, не е ли вграден”, обясни Славкова.

75% виждат заплаха за работните места.

„В тези проценти влизат две категории. Хора, които смятат, че като цяло ще има много голяма загуба на работни места, и хора, които смятат, че определени професии ще изчезнат”, обясни Славкова.

„44% се притесняват от загуба на работното си място”, допълни тя. И обясни, че именно тези притеснения ще доведат до много по-големи рестрикции на ниво изкуствен интелект, което може да има и положителен ефект, но може да има и отрицателен ефект.

23% от анкетираните смятат, че ползите от изкуствения интелект ще надделеят над рисковете „Хората се притесняват от киберпрестъпления, притесняват се от това, че в един момент изкуственият интелект ще отнеме възможността да вземат решения. Притесняват се от изтичане на тяхна информация, данни. Тоест притесненията са на много и различни нива”,каза Славкова.

32% казват, че позитивите и негативите ще бъдат съотносими, а 32% казват, че негативите ще бъдат повече от позитивите, сочи още проучването на „Тренд”.

„Виждаме едни 23%, които само виждат оптимистично развитието на изкуствения интелект, интегрирането или, както казват, имплементирането на изкуствения интелект. Но тук трябва да имаме предвид, че е разговор дори на ниво държава към общество, на Европейския съюз към обществата - докъде са границите на изкуствения интелект; uак можем да го разкажем от гледна точка на ползите наистина на изкуствения интелект, а не само на негативите? В момента в картината от данните по-скоро изпъкват негативите и притесненията на хората пред позитивите”, каза Славкова.

Къде хората се доверяват и докъде стигат в използването на изкуствения интелект и къде е за тях червената линия?

„Най-голямо недоверие буди в обществото ползването на автомобили без шофьор, т.е. само на база на изкуствения интелект. 66% от българите не са склонни да се качат в такъв тип автомобил, но смятам, че в бъдеще най-вероятно и тези данни ще се променят. По отношение на юридически съвети или медицински консултации нивата са високи, но не толкова значими.