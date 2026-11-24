Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз се събират на извънредно двудневно заседание на Европейския съвет на 26 и 27 ноември. В центъра на разговорите ще бъдат финансовата рамка на Общността за периода 2028-2034 г. и осигуряването на средства за Украйна през следващата година. Това става ясно от поканата, отправена от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Една от основните цели на срещата е постигането на компромис по бъдещия седемгодишен бюджет на ЕС. В края на миналата седмица Коща представи преработено предложение за разпределение на европейските средства, което предвижда промени в размера на данъците и ограничаване на някои разходи, включително по политиката на сближаване.

Председателят на Европейския съвет призова държавите членки да проявят готовност за компромис. Според него новата финансова рамка трябва да осигури ресурси за повишаване на конкурентоспособността, укрепване на сигурността и отбраната и засилване на ролята на Европа на международната сцена, като същевременно бъдат запазени политиките, доказали своята ефективност.

Другият ключов въпрос пред европейските лидери е продължаването на финансовата подкрепа за Киев. По-рано този месец Европейската комисия предложи отпускането на нов заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро. Държавите членки ще могат да избират дали да участват във финансирането на украинската отбрана, или в покриването на невоенни разходи на страната.

Очаква се лидерите да обсъдят и избора на нов председател на Европейската централна банка, който да наследи Кристин Лагард след оттеглянето ѝ.

Как ще протече двудневната среща

Заседанието ще започне в четвъртък, 26 ноември, в 11 ч. българско време със среща на върха на страните от еврозоната, за която са предвидени около два часа. След това европейските лидери ще разговарят с председателя на Европейския парламент.

В рамките на работен обяд държавните и правителствените ръководители на всички 27 страни членки ще обсъдят двете основни теми от дневния ред – бъдещия бюджет на ЕС и новия заем за Украйна. Следобед Антонио Коща ще проведе двустранни консултации с представители на отделните държави, като не се изключват и разговори в по-малки групи. Целта е да бъдат сближени позициите по спорните въпроси. За този ден не са планирани допълнителни пленарни дискусии.

В петък, 27 ноември, лидерите отново ще заседават в общ формат, за да направят оценка на постигнатия напредък и да определят следващите стъпки в преговорите.