Жълт код за силен вятър е обявен в 18 области на страната днес, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология на сайта си.

Предупредителният жълт код за потенциално опасно време е в сила за областите: Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище и Шумен. По Черноморието ще духа умерен и временно силен северозападен вятър.

От НИМХ съветват хората да внимават за летящи във въздуха предмети.

Според прогнозата за времето облачността над цялата страна днес ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. Ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, в София – около 4 градуса.

Каква е прогнозата за вашия регион може да видите ТУК