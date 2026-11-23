Разкриха неизвестна досега мрежа от девет тунела и шест подземни пространства, разположени под "Света София" в Истанбул. Откритието е направено при реставрационни дейности на храма.

Предвижда се подходящи участъци от тунелите да бъдат отворени за посетители. Това съобщи турският министър на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой, който посети популярната сред туристите църква.

Ерсой посочи, че са премахнати близо 3000 тона насипен материал и е разчистена тунелна система с дължина от 420 метра. При разкопките в подземна гробница, известна като хипогеум, са достигнати пластове, за които се смята, че са по-стари от сегашната сграда на "Света София".

Видеозапис, разпространен от турското Министерство на културата и туризма, показва как Ерсой преминава през тунелите, разглежда карти заедно със служителитем ангажирани с реставрацията и се запознава с исторически тръби и артефакти, открити по време на изкопните дейности.

"Света София“ е била най-голямата катедрала в света в продължение на 900 години, до превземането на Константинопол от османския султан Мехмед Завоевателя през 1453 г. След това в продължение на почти 500 години храмът е бил една от най-почитаните джамии в ислямския свят.

Преди повече от 70 години, при управлението на светската турска република, сградата е превърната в музей. През 2020 г. обаче президентът Реджеп Тайип Ердоган възстанови статута ѝ на джамия.