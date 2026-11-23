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Най-малко 24 души загинаха при пожар във фабрика за сладкарски изделия западно от индонезийската столица Джакарта. Това съобщи полицията, като актуализира първоначалните данни за жертвите, след като спасителите извадиха тела изпод отломките.
„Спасителите са извадили 24 тела след пожара, избухнал на 21 ноември", заяви пред журналисти началникът на местната полиция Мохамад Пробандоно Боби Дануарди.
Around 50 workers are still unaccounted for after a fire tore through a sweet factory in Indonesia, with seven body bags already removed from building according to Kompas. https://t.co/Zh0I9Rz4bv— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 22, 2026
По-рано спасителните екипи съобщиха, че 34 души са в неизвестност.
Редактор: Дарина Методиева