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Не очаквам чудеса и в рамките на месец, два или три да се случи нещо, което изведнъж да направи съдебната власт много по-добре работеща. Вътре в нея години наред имаше намеса от външни страни. Това заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.
По думите ѝ сред първите сериозни изпитания пред новия състав ще бъдат изборът на председателстващ ВСС, на нов главен прокурор и на председател на Върховния административен съд.
Тя смята, че изборът на нов състав Висш съдебен съвет е важна стъпка към възстановяването на доверието в съдебната система, но сам по себе си не представлява реформа. „Дори да са малцинство, ако тези хора наистина искат да променят нещата и да придвижат съдебната власт в една по-добра посока, те и като малцинство могат да направят много“, посочи още тя относно състава на ВСС.
Професорът коментира и критериите, по които трябва да бъде избран следващият главен прокурор. Според нея най-важни са почтеността, независимостта и способността да се устоява на политически натиск, а не дали кандидатът е имал предишно участие в политиката.
Конституционалистът подчерта още, че Висшият съдебен съвет не е разследващ орган и установяването на евентуални престъпления е задача на полицията, следствието и прокуратурата. По думите ѝ гражданското общество също има важна роля за гарантиране на независимостта на съдебната власт.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Никола Тунев