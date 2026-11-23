От днес предстои сериозно застудяване с валежи от дъжд, а в сутрешните часове се очакват и отрицателни температури. Затова предупреждават метеоролозите.

От АПИ напомнят, че това е предпоставка и за заледявания по пътищата. Затова призовават шофьорите да се подготвят за зимни условия, да тръгват на път с подходящи гуми, шофират със съобразена скорост, както и да спазват дистанция.

От Агенцията уточняват, че от средата на този месец са в режим на зимно поддържане на републиканската пътна мрежа. Областните пътни управления следят актуалната метеорологична обстановка за своевременна обработка на настилките, като с приоритет са проходите и високопланинските райони. Междувременно от Столичната община ще дадат брифинг за готовността на София за предстоящия зимен сезон.