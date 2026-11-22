Израел и Съединените щати засилват военното си сътрудничество на фона на продължаващото напрежение с Иран. Израелската армия и Централното командване на САЩ са постигнали съгласие за разработването на съвместни планове за действие при евентуално възобновяване на военните действия, съобщават израелски медии.

Според телевизия „Канал 13“ израелските военни смятат, че моментът за нов въоръжен конфликт „наближава“. Въпреки това високопоставен офицер, пожелал анонимност, посочва, че при последното посещение на командващия CENTCOM адмирал Брад Купър в Тел Авив не е било обсъждано решение за атака срещу Иран.

Оценките на израелските служби за сигурност показват, че рискът от възобновяване на конфликта не се е увеличил спрямо предходните дни. Армията обаче продължава да поддържа високо равнище на бойна готовност. Според телевизията израелското военно ръководство очаква американският президент Доналд Тръмп да вземе решение за следващите действия спрямо Техеран.

В сряда Брад Купър проведе среща в Тел Авив с началника на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир и директора на разузнавателната служба „Мосад“ Роман Гофман.

В официално съобщение израелските въоръжени сили посочиха, че военните командири са направили съвместна оценка на обстановката в региона. Сред основните теми са били задълбочаването на стратегическото и оперативното сътрудничество, подобряването на координацията и готовността за реакция при различни сценарии.

Властите не уточниха дали разговорите са били пряко свързани с Иран. Според вестник „Йедиот Ахронот“ обаче именно подготовката за евентуално възобновяване на войната е била във фокуса на срещата. Още на 11 ноември израелската обществена медия „Кан“ съобщи, че кабинетът по сигурността е разпоредил на армията да повиши готовността си за евентуална военна операция срещу Иран.

Припомняме, че напрежението в региона рязко се изостри на 28 февруари, когато САЩ и Израел нанесоха военни удари по Иран. Техеран отговори с атаки срещу израелска територия и обекти в арабски държави, определени от иранските власти като американски военни съоръжения.