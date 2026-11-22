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Близо месец преди Нова година свободните места за настаняване в някои от най-популярните ни курорти вече са на изчерпване. В Банско, Велико Търново и Арбанаси заетостта достига между 70 и 80% още в началото на ноември. Очакванията са местата да бъдат напълно резервирани до началото на декември.
В Банско някои хотели вече са запълнили почти целия си капацитет. Цените за нощувка варират от 120 до 500 евро в петзвездните хотели, като пакетите включват празнична вечеря, програма и спа услуги. Най-често се предлагат тридневни пакети.
Висока е заетостта и в местните механи, където свободни места се намират все по-трудно. Кувертите са с 10-15% по-скъпи спрямо миналата година. В празничното меню са включени традиционни за региона ястия, напитки и музикална програма.
Сред търсените дестинации е и Сандански. Там новогодишната вечеря струва между 150 и 200 евро на човек, а пакет с три нощувки за двама в хотел достига около 1200 евро.
В Арбанаси заетостта е около 70% още от началото на ноември. Нощувките струват между 70 и 100 евро без изхранване, а празничната вечеря е около 300 евро на човек с включени напитки и музикална програма.
Хотелиерите отчитат по-висок интерес спрямо миналата година, като очакват основната част от гостите по празниците да бъдат българи.