Близо месец преди Нова година свободните места за настаняване в някои от най-популярните ни курорти вече са на изчерпване. В Банско, Велико Търново и Арбанаси заетостта достига между 70 и 80% още в началото на ноември. Очакванията са местата да бъдат напълно резервирани до началото на декември.

В Банско някои хотели вече са запълнили почти целия си капацитет. Цените за нощувка варират от 120 до 500 евро в петзвездните хотели, като пакетите включват празнична вечеря, програма и спа услуги. Най-често се предлагат тридневни пакети.

Висока е заетостта и в местните механи, където свободни места се намират все по-трудно. Кувертите са с 10-15% по-скъпи спрямо миналата година. В празничното меню са включени традиционни за региона ястия, напитки и музикална програма.

Сред търсените дестинации е и Сандански. Там новогодишната вечеря струва между 150 и 200 евро на човек, а пакет с три нощувки за двама в хотел достига около 1200 евро.

В Арбанаси заетостта е около 70% още от началото на ноември. Нощувките струват между 70 и 100 евро без изхранване, а празничната вечеря е около 300 евро на човек с включени напитки и музикална програма.

Хотелиерите отчитат по-висок интерес спрямо миналата година, като очакват основната част от гостите по празниците да бъдат българи.