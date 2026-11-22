Само за последния месец седем кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Това коментира бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в ефира на „Събуди се“. Според него ситуацията създава сериозни рискове за туризма и морската индустрия у нас.

„Нашето Черноморие никога не е било пазено така, както сега се пази“, заяви Гуцанов. Той подчерта, че не е ясно чии са дроновете, ударили плавателните съдове – руски, украински или на трети страни.

По думите му единственият начин атаките срещу търговски кораби да спрат е постигането на мир. Гуцанов смята, че действията срещу плавателните съдове имат отражение и върху България – както заради туризма, така и заради морската индустрия.

„Ако не се вземат мерки от нашето правителство и от местната власт, туризмът ще бъде в изключително тежко състояние догодина“, предупреди той. Бившият министър припомни, че през изминалия сезон сигурността е била сред основните предимства, с които страната ни се е рекламирала като туристическа дестинация. „В момента няма как да го рекламираме така“, допълни той.

Гуцанов посочи, че пристанищата във Варна и Бургас отчитат 6% ръст спрямо миналата година заради транзита на стоки към Украйна. В същото време обаче вече има корабособственици, които отказват да влизат в български пристанища за товарене и разтоварване.

Според него Европа е сред най-губещите от войната между Русия и Украйна, а това се отразява и на България. „Ако Европа продължава по този път, въобще няма да има място на масата на преговорите“, коментира Гуцанов.

Той засегна и бюджета за 2027 г. Бившият социален министър определи средствата за социалната сфера като „добри, премерени и възможни“. Той даде положителна оценка на работата на настоящия министър Наталия Ефремова и заяви, че тя следва вече заложените политики.

„Социалните придобивки до голяма степен се запазват, но големият проблем у нас е, че цените скачат много“, посочи Гуцанов. За пример той даде войната между Русия и Украйна и напрежението между САЩ и Иран.

По повод президентските избори Гуцанов заяви, че победата на Илияна Йотова не трябва да се тълкува като възраждане на БСП. „Тя показва, че в България има ляво мислене на хората“, обясни той.

Целия разговор гледайте във видеото.