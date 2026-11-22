Ловчанският митрополит Гавриил почина днес. Тъжната вест съобщиха от Българската православна църква. Той беше настанен във Военномедицинската академия заради тежки здравословни усложнения.

„Негово Високопреосвещенство ще остане в историята на Българската православна църква – Българска патриаршия като изряден архиерей, ревностен монах, горещ молитвеник, духовник с дълбока и искрена вяра и истински Христов последовател“, се казва в официалното съобщение на Светия синод.

Оттам призоваха православните християни да се помолят за упокоението на душата му. Тялото на митрополита ще бъде положено за поклонение в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София днес след 14 ч.

През следващите дни Светият синод ще проведе извънредно заседание, на което ще определи датата и часа на опелото и погребението, както и наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол.

По-късно днес патриарх Даниил обяви, че опелото вероятно ще бъде в Ловеч и ще се проведе във вторник.

„Ловчанският митрополит Гавриил още от студентските му години, когато никак не беше лесно човек да заяви принадлежността си към църквата, не се поколеба да поеме служението и да се отрече от света. Той пое службата на Бог. Тази негова дълбока вяра и твърдостта му във вярата – това го отличаваше. Той беше изключително принципен, с църковно самосъзнание и помагаше изключително много на Светия Синод. Той виждаше просветата в поверените му от Бога души. Издаде множество книги и се отдаде, без да щади сили и таланти, на служението на Бога. Вярваме, че както служеше вярно на Бога, ще продължи да го прави и след неговата земна кончина”, каза патриархът.

Митрополит Гавриил беше сред дългогодишните духовници на Българската православна църква. Остави следа с духовната, просветната и благотворителната си дейност. Сред значимите му инициативи е изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч. За да осигури средства за началото на строежа, той продава свои лични имоти.

Митрополитът създава и първото православно училище за деца в Ловеч. В продължение на години е сред духовниците, които се грижат за пренасянето на Благодатния огън от Йерусалим в България. Той лично присъства три пъти на слизането на огъня в храма „Възкресение Христово“.

На 5 ноември стана ясно, че митрополит Гавриил е приет по спешност във Военномедицинската академия заради тежки усложнения, свързани и със заболяване на панкреаса. Състоянието му се влоши драстично и той беше поставен на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи. Тогава патриарх Даниил призова вярващите да отправят молитви за здравето му.

„Бог да го прости и да упокои душата му в селенията на праведните! Вечна и блажена да бъде паметта му!“, завършва съобщението на Българската православна църква.

Илияна Йотова за кончината на митрополит Гавриил: Ще помня разговорите ни

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил с публикация във Facebook.

„Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква“, цитира Йотова думите на митрополита. По думите ѝ това верую е белязало целия му земен път.

Тя подчерта, че със своите мъдри слова и блага усмивка той се е стремял да възпитава у хората вяра, смирение и любов към Бога и ближния. Митрополитът учел децата да бъдат добри и милосърдни хора.

„Съграждаше не само духовно – остави на България катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч“, написа още президентът.

„Ще помня разговорите ни и ще преоткривам смисъла на думите му. Светъл да е пътят на душата му!“, завършва публикацията на Илияна Йотова.

Поклон!