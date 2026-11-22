38-годишен мъж от Бургас загина тази нощ при тежък инцидент на пътя между Ахелой и Бургас.

Първоначално мъжът катастрофирал, като се ударил с автомобила си в мантинелата. Докато оглеждал щетите, бил блъснат от преминаваща кола. Малко след това го прегазил и втори автомобил, управляван от жена.

Водачът на първия автомобил се издирва от полицията. До приключване на огледа участъкът между Ахелой и Каменар остава затворен за движение.