Снимка: Стопкадър
-
Изписват един от най-тежко ранените при трагедията на „Тракия“
-
Автомобил помете линейка и се вряза в гараж в Мездра, има загинал
-
Съдът остави в ареста тримата непълнолетни, обвинени в блудство с момиче
-
Руска крилата ракета е сред трите обекта, паднали на територията на Полша (ВИДЕО)
-
Най-малко осем жертви при най-голямата руска атака срещу транспортните връзки в Киев от началото на войната
-
Хутите удариха най-високия небостъргач в Рияд (ВИДЕО)
38-годишен мъж от Бургас загина тази нощ при тежък инцидент на пътя между Ахелой и Бургас.
Първоначално мъжът катастрофирал, като се ударил с автомобила си в мантинелата. Докато оглеждал щетите, бил блъснат от преминаваща кола. Малко след това го прегазил и втори автомобил, управляван от жена.
Водачът на първия автомобил се издирва от полицията. До приключване на огледа участъкът между Ахелой и Каменар остава затворен за движение.