Не е възможно протестните инициативи, които се организират от синдикат „Подкрепа”, да прераснат в цялостно социално недоволство. Но има опция правителството да отстъпи. Това каза икономистът Красен Станчев в ефира на „Твоят ден”.

Бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов смята, че точно това е работата на синдикатите. Той обаче отбеляза, че това не е единствената им функция, те трябва да предлагат и възможни решения.

Дацов коментира и бюджета за следващата година. Той е на мнение, че ако не е бил натискът на Европейската комисия с процедурата по свръхдефицит, държавната план-сметка нямало да бъде по-различна от предишните години.

Станчев каза, че в бюджета има „нарушаване на доброволността на плащане на данъци”, като това се случва заради въвеждането на някои задължения и увеличаването на други.

Целия разговор гледайте във видеото.