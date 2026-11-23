Вътрешният министър Иван Демерджиев все още не е излязъл с публична позиция по случая с обвинените в блудство с непълнолетно момиче трима младежи, а действията на полицаите, посетили адреса в нощта на инцидента, събуждат въпроси за задълженията им при подобни ситуации. Униформените пристигнали след сигнал за шум, но според информацията на прокуратурата са видели момичето в безпомощно състояние и въпреки това са си тръгнали, без да предприемат необходимите действия.

„На този етап е ясно, че трябва да се извърши проверка. Основният въпрос е какъв точно е бил сигналът - дали е бил единствено за шум“, коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите му при сигнал за шум обичайната практика е полицаите да стигнат до входа на жилището, тъй като нямат право да влизат в него без съгласието на собственика, освен при предвидените в закона основания. „Ако обаче са влезли и са установили самоличността на присъстващите, това предполага, че или са имали други подозрения, че вътре се извършва престъпление, или са получили сигнал, че някой е в опасност“, обясни той.

Гунев подчерта, че при установяване на непълнолетни под въздействието на алкохол служителите имат задължения по Закона за закрила на детето. В такъв случай трябва да се наложат глоби, да се установи откъде е закупен алкохолът и кой го е предоставил на младежите. „Това, което чухме от прокуратурата, поставя много въпроси. Най-малкото защо не е извикана Спешна помощ и какви други действия са предприети. Но това със сигурност не е професионалното поведение и законосъобразните действия, които очакваме от тях“, заяви той. По думите му при подобни партита полицията често се ограничава до предупреждение за шума, без да проверява останалите обстоятелства.

Мария Бресничка от Националната мрежа за децата постави по-широкия въпрос защо подобни случаи се повтарят. Според нея в България трябва да има орган с ясна отговорност за координацията на институциите и справянето с насилието над деца, както и единна информационна платформа, за създаването на която държавата е поела ангажимент преди около пет години. „Промените в нормативната база са необходими, но не са достатъчни. Трябва да има едновременни действия на много нива, защото в момента работим основно с най-тежките случаи, а не с това как да не се стига до тях“, допълни Бресничка. Тя подчерта, че професионалистите, които работят с деца, трябва не само да преминават обучения, а постоянно да повишават квалификацията си и да знаят как да разпознават и предотвратяват насилието.

Журналистът Милен Димов определи насилието над деца като тема, която политиците често пренебрегват, защото изисква ресурси, време и институционална воля, а резултатите от мерките не идват веднага. Димов разказа и за разговорите с омбудсмана Велислава Делчева по законодателните проблеми, свързани с т.нар. локали, и за възможността за съвместна работа по конкретни предложения.

Вижте повече във видеото.