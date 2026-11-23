Най-малко 12 души са загинали при нови руски удари в Киевска област. Девет от жертвите са в село Димер, където е разрушена част от пететажна жилищна сграда.



Сред трагедията има и история с щастлив край. След 14 часа под отломките спасителите успяха да извадят живо 7-годишно момче. Детето е откарано в болница и е в стабилно състояние. От руините е спасена и 79-годишна жена.



Жертви има и при други руски удари по жилищни сгради и търговски обект в Киевска област. Спасителните операции продължават, а днес в областта е обявен ден на траур.