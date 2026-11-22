Повече от седем години след тежката катастрофа, при която загинаха трима млади мъже край Неделино, делото за инцидента отново е изправено пред процедурна пречка. Всички магистрати от наказателното отделение на Окръжния съд в Смолян са си направили отвод, поради което Върховният касационен съд ще трябва да определи друг съд, който да разгледа случая.

Производството в Смолян е прекратено в петък, а материалите по делото са изпратени на върховните магистрати, става ясно от публикувания съдебен акт.

Трагичният инцидент е станал на 12 юни 2019 г. на пътя между Неделино и село Крайна. Лек автомобил, движещ се със скорост от около 93 км/ч, навлязъл в насрещната лента на завой и се сблъскал с товарен. На мястото на произшествието загинали водачът и двамата пътници в леката кола - мъже на възраст между 23 и 27 години.

Наказателна отговорност за инцидента е потърсена от шофьора на товарния автомобил Георги Скечелиев. Според прокуратурата, въпреки че сблъсъкът е предизвикан от навлизането на БМВ-то в насрещното движение, Скечелиев също е допринесъл за фаталния резултат. Той се е движил с около 83 км/ч при ограничение от 50 км/ч.

Обвинението срещу него е за причиняване на смърт по непредпазливост при условията на независимо съпричиняване с водача на лекия автомобил.

На 26 февруари 2026 г., близо седем години след катастрофата, Окръжният съд в Смолян призна Скечелиев за виновен и му наложи шест месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Той беше лишен и от право да управлява моторно превозно средство за шест месеца. Делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият призна фактите от обвинителния акт.

Присъдата обаче беше обжалвана от защитата пред Апелативния съд в Пловдив. На 7 юли втората инстанция я отмени заради съществени процесуални нарушения и разпореди делото да започне отново пред друг съдебен състав в Смолян. Сред констатираните проблеми са непълноти в обвинителния акт и липса на мотиви по ключови за обвинението обстоятелства.

При повторното образуване на делото се оказало, че всички магистрати от наказателното отделение на Смолянския окръжен съд вече са участвали в различни съдебни производства, свързани със случая. Последен отвод си е направил съдия Елен Маламов. През май 2022 г. той е бил част от съдебен състав, потвърдил постановление на прокуратурата за прекратяване на наказателното производство. Така, поради невъзможността да бъде сформиран нов съдебен състав в Смолян, решението за по-нататъшния ход на процеса е в ръцете на Върховния касационен съд. Той трябва да определи къде да бъде разгледано делото.