Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” ви срещаме с Илиян Петров, който след повече от 20 години в охранителния бизнес и периоди с около 180 служители решава да промени живота си. Днес той работи сам в работилницата си и прави ножове. Признава, че до този избор се стига, когато на човек му писне от подлеци, използвачи и хора, които при първа възможност ти забиват нож в гърба.

Като по-емоционален човек той избира спокойствието на занаятчийския труд – днес нищо не го тревожи, случайни хора не идват, а при него влизат само клиенти и хубави приятели.

Гледайте историята във видеото.