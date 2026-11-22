Снимка: Стопкадър
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Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” ви срещаме с Илиян Петров, който след повече от 20 години в охранителния бизнес и периоди с около 180 служители решава да промени живота си. Днес той работи сам в работилницата си и прави ножове. Признава, че до този избор се стига, когато на човек му писне от подлеци, използвачи и хора, които при първа възможност ти забиват нож в гърба.
Като по-емоционален човек той избира спокойствието на занаятчийския труд – днес нищо не го тревожи, случайни хора не идват, а при него влизат само клиенти и хубави приятели.
Гледайте историята във видеото.