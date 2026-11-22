Полицейско преследване по улиците на Пловдив завърши с арест на неправоспособен моторист и три ударени автомобила. Задържаният е 45-годишен мъж, който е управлявал мотоциклета си с над 1,3 промила алкохол, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

Гонката започнала в събота на бул. „Освобождение“, където полицейски патрул забелязал мотоциклет с лепенки върху регистрационната табела. Вместо да спре за проверка, водачът пренебрегнал подадените светлинни и звукови сигнали, ускорил и продължил към бул. „Санкт Петербург“.

В преследването се включили няколко полицейски екипа, както и служители на сектор „Специализирани полицейски сили“. Мъжът бил заловен в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Любен Каравелов“, след като блъснал три автомобила, изчакващи на червен светофар.

При последвалата проверка станало ясно, че мотористът не притежава шофьорска книжка. Само през последната година той е бил залавян четири пъти да управлява без необходимата правоспособност. Пробата му за алкохол отчела над 1,3 промила. Мъжът отказал полеви тест за употреба на наркотични вещества, но е дал кръв за химически анализ.

По време на преследването водачът е извършил общо 11 нарушения на Закона за движение по пътищата, за които са предприети административни мерки. Сред тях са преминаване на червен светофар, неспиране на знак „Стоп“ и неспазване на пътната маркировка. По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена прокуратурата.