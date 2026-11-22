Снимка: Стопкадър
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Хиляди хора се събраха в Загреб в памет на 32-годишния Кристиан Периш, починал в болница при обстоятелства, предизвикали силно обществено възмущение. Повод за протестите станаха разпространени видеозаписи, на които се вижда как болнични служители го душат с възглавница и го удрят с юмруци и лакти.
Аутопсията е установила сериозни травми. В знак на протест срещу случилото се много от присъстващите на площада носеха бели възглавници. Подобно събиране в памет на младия кинезитерапевт се проведе и в Риека.
След разпространението на записите четирима служители на болницата бяха задържани по подозрение в убийство.
„Дойдох тук, за да изразя подкрепата си за родителите и сестрите му. Трябва да се предприеме нещо – наистина стигнахме дъното. Очакваме промяна, но дали ще стане?“, заяви протестираща в Загреб.
Друга участничка сподели, че случаят е сринал доверието ѝ в институциите. „След този случай просто не ни е останало никакво доверие, тъй като онези, които трябваше да говорят по въпроса, мълчаха. Има много подобни случаи, които остават без внимание. Самата аз съм имала подобен опит“, каза тя.
Редактор: Дарина Методиева