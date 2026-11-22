Вярващите в Банско са си поставили за цел да възстановят всички 33 храма, които някога са били изградени на територията на днешния град. В миналото Банско е било разделено на махали, всяка от които имала свой храм. По време на османското владичество почти всички били опожарени, но споменът за тях се запазил през годините.

Няколко от храмовете вече са възстановени изцяло със средства от дарители. Така една стара традиция постепенно се променя – ако преди поколенията в Банско са изграждали чешми, днес все повече хора обединяват усилия за възстановяването на храмовете.

Един от тях се намира по пътя от Банско към Бъндеришка поляна. Храмът „Св. св. София, Вяра, Надежда и Любов“ е съществувал на това място преди стотици години, но бил унищожен. През последните години хора от Банско, родени през 1954 г., се заемат с възстановяването му чрез дарения.

„В началото бях отчаяна. Събирах пари от банскалии и хора, които живеят в Банско. Много добре тръгна, но не можехме веднага да получим разрешение. Като ме видеше някой и ме попиташе какво става, навеждах глава и казвах: „Засега нищо“. Имаше такъв тежък период“, разказа Дарина Дейвис.

Получаването на необходимите разрешителни се оказва трудно и заради честата смяна на правителствата. „Ходенето за разрешителни беше много трудно. Един министър трябваше да одобри проекта, правителството падаше и идваше друг. Беше ходене по мъките“, обяснява Димитър Вишанин.

След преодоляването на административните пречки строителството започва с голям ентусиазъм. Храмът е изместен леко от първоначалното си място, за да бъде спазено необходимото отстояние от кабинковия лифт. В инициативата се включват много вярващи, включително млади хора.

Сред дарителите има хора от различни поколения и с различни възможности. „Радвам се, че имах приятелки, които ми помогнаха. Даряваха и непознати хора. Една възрастна жена каза, че има само пет лева, и попита дали ще свършат работа. Една поетеса от Петрич ми даде едно левче. Искаше да го дари. Така се получи“, разказа Дейвис.

Друг от възстановените храмове е параклисът „Св. св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат“, разположен по пътя към хижа „Дамяница“. Изграждането му е съобразено с изискванията на природен парк „Пирин“ и с желанието да бъдат използвани местни материали.

„Тук, в парк „Пирин“, не е позволено да се изграждат такива сгради от бетон и тухли. Затова желанието беше да използваме материали, които се намират в Пирин. Основата е от гранитни камъни, а дървената конструкция беше изработена от местни майстори. Те с радост приеха молбата ми и направиха всичко като дарение“, посочи отец Георги Касапинов.

По думите му 20 от общо 33-те храма вече са възстановени, а работата по останалите продължава. Всички те са изградени с дарения от банскалии и с помощта на много доброволци.

„За мен е голямо благо, че Бог изпраща толкова хора, готови да помогнат. Виждаме, че това е вяра, защото вяра без дела е мъртва. Когато хората показват вярата си и с дела, можем само да се радваме и да благодарим на Бог“, подчерта отец Георги Касапинов.

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