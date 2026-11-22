След близо четири години работа на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат процедурата по избор на новия му състав приключи. Снощи следователите определиха своя представител в кадровия орган на съдебната власт, с което бяха попълнени всички места както в професионалната, така и в парламентарната квота.

Следователят от Националната следствена служба Петко Петков спечели убедително надпреварата с подкрепата на 323-ма свои колеги. За неговия опонент Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура са гласували 40 души.

С избора на Петков се запълва последното свободно място в професионалната квота на Прокурорската колегия, както и сред общо 22-мата изборни членове на ВСС.

Бойко Атанасов разполага със седемдневен срок, в който може да оспори резултатите от гласуването. Ако не бъде подадена жалба, предстои имената на новоизбраните членове на съвета да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“.

Това не е първият избор на Петков за член на Висшия съдебен съвет. През 2022 г. той отново получи подкрепата на професионалната общност, но така и не встъпи в длъжност, тъй като тогава Народното събрание не започна процедурата по избор на своите представители. Така нов кадрови орган не беше конституиран, а досегашният състав продължи да изпълнява функциите си и след изтичането на мандата.

След победата си Петков постави акцент върху необходимостта от диалог между магистратите, последователното отстояване на професионалните интереси на следователите и гарантирането на по-голяма административна независимост. „Опитът, който имам, показва, че трябва задължително да имаме принципни искания в областта на професията, да имаме подкрепата на останалите магистрати и членове на съвета в рамките на нашите обективни, принципни искания, за да очакваме резултат“, заяви новоизбраният член на ВСС.

По думите му следователите винаги са проявявали отговорност при формулирането на своите искания. „Чакаме необходимата функционална компетентност, чакаме малко по-голяма независимост административно по вертикала“, допълни Петков.

След окончателното конституиране на съвета неговият състав ще включва 25 членове – по 11 представители на професионалната и парламентарната квота и трима членове по право. Това са главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Сред първите ключови задачи пред новия кадрови орган на съдебната власт се очертават изборите на титулярен главен прокурор и директор на Националната следствена служба.