Руските въоръжени сили са нанесли удар с безпилотни апарати по сухотоварен кораб в Черно море през нощта срещу неделя. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия.

Според информацията на руското военно ведомство плавателният съд се е намирал в морската акватория североизточно от Одеса. Москва твърди, че корабът е превозвал товари с двойно предназначение за украинските въоръжени сили.

Не се уточнява името на плавателния съд, под какъв флаг е плавал той, нито какви са нанесените щети. Не се съобщава и за евентуални жертви или пострадали сред членовете на екипажа. Руското министерство на отбраната обяви и за атаки срещу обекти в пристанището на Килия в Одеска област. Според Москва поразената инфраструктура е била използвана за доставки на военно оборудване и други товари за украинската армия.

По информация на „Комерсант“ руските дронове са атакували и редица енергийни и логистични обекти на украинска територия. Сред тях е 330-киловолтовата електрическа подстанция „Правобережная“ в Запорожие, която според руската страна е осигурявала електрозахранването на предприятия от украинската военна промишленост. В съобщението си военното ведомство на Русия определя пристанищните съоръжения и енергийната инфраструктура като приоритетни цели на военните операции.

Твърденията на Москва за предназначението на поразените обекти и товара на атакувания кораб не са независимо потвърдени. Новината за поредната атака срещу плавателен съд идва на фона на засилващите се опасения за сигурността на корабоплаването в Черно море. След тристранната среща на високо равнище в китайския град Шънджън руският президент Владимир Путин индиректно призна за нападенията срещу кораби, превозващи товари от и за Украйна.