България и Саудитска Арабия ще задълбочат икономическото си сътрудничество с фокус върху стратегическите инвестиции, енергетиката, индустриалното производство и транспортната свързаност. Това стана ясно от публикация на министър-председателя Румен Радев след срещата му в Рияд със саудитския престолонаследник и премиер принц Мохамед бин Салман.

„Амбицията на правителството да модернизираме България чрез привличане на стратегически инвестиции има вече своя партньор в лицето на Саудитска Арабия“, заяви Радев.

По думите му в Рияд високо оценяват политическата стабилност и дългосрочния управленски хоризонт на българското правителство като фактори, създаващи доверие сред инвеститорите. Премиерът изтъкна и значителните финансови възможности на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия.

Сред основните теми на разговора между двамата лидери са били създаването на индустриални паркове, развитието на производства с висока добавена стойност, енергетиката, туризмът, градоустройството, отбранителната промишленост и дигитализацията. „През следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България, за да преминем към планиране и реализация на конкретни проекти“, обяви министър-председателят.

Радев открои и темповете, с които кралството се модернизира, като се позова на наскоро публикувана класация на ООН за напредъка на страната в дигиталната трансформация и електронното управление.

Според българския премиер Саудитска Арабия е ключов партньор както на България, така и на Европейския съюз в Близкия изток, с важна роля за регионалната сигурност и стабилност.

Една от перспективите за сътрудничество е изграждането на бъдещ железопътен коридор през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Според Радев Саудитска Арабия ще има ключова роля в доставките на енергийни ресурси по това направление. Той вижда потенциал и за развитието на други проекти в областта на транспортната, енергийната и дигиталната свързаност.

В рамките на разговора българският министър-председател е отправил покана към принц Мохамед бин Салман да участва в Срещата на върха за свързаността, на която България ще бъде домакин съвместно с Европейската комисия на 8 април 2027 г. Радев благодари на престолонаследника за поканата за официалното посещение и за оказаното гостоприемство. По думите му срещата в Рияд потвърждава заявената още миналата година по време на Форума за инвестиции в бъдещето обща воля за преминаване към по-прагматичен етап в двустранните отношения.