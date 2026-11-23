Тежък кран се преобърна в района на Слънчев бряг, който временно затвори за движение пътя Слънчев бряг - Обзор, съобщиха за NOVA от МВР Бургас.

Видео: БГНЕС

Машината се обърнала в неделя следобед в крайпътна канавка, след като водачът не успял да я овладее в района на най-опасните завои преди Слънчев бряг.

В момента на място се провежда операция по изтеглянето ѝ с помощта на специализирана тежка техника.

Снимка: БГНЕС

Заради сложността на операцията и необходимостта от обезопасяване на района преминаването на автомобили е временно преустановено.

Снимка: БГНЕС

Причините за инцидента се изясняват.