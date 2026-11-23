Снимка: БГНЕС
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Тежък кран се преобърна в района на Слънчев бряг, който временно затвори за движение пътя Слънчев бряг - Обзор, съобщиха за NOVA от МВР Бургас.
Видео: БГНЕС
Машината се обърнала в неделя следобед в крайпътна канавка, след като водачът не успял да я овладее в района на най-опасните завои преди Слънчев бряг.
В момента на място се провежда операция по изтеглянето ѝ с помощта на специализирана тежка техника.
Снимка: БГНЕС
Заради сложността на операцията и необходимостта от обезопасяване на района преминаването на автомобили е временно преустановено.
Снимка: БГНЕС
Причините за инцидента се изясняват.