Снимка: БТА, АП
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Младежи в близо 400 европейски града излязоха на протести (ВИДЕО)
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Младежи от цяла Европа организираха протести в близо 400 града в около 20 държави, сред които Франция, Германия, Испания, Португалия, Белгия и Гърция. Демонстрациите преминаха под мотото „Борба за нашето бъдеще“. Участниците ги определиха като най-мащабния координиран младежки протест на континента от години. Протестиращите отправиха пет общи искания – прекратяване на милитаризацията и задължителната военна служба, повече инвестиции в образованието и социалната сфера, солидарност с Палестина, борба с климатичните промени и „радикална трансформация на системата, в която живеем“.
Стефан Манов от асоциация „Френско-български форум“ каза в ефира на "Твоят ден", че във Франция този път протестите са били много по-малки като размер. Тези демонстрации обаче са само малка част от общото недоволство в страната, допълни той. По думите му сегашното поколение не вижда перспективите пред себе си както икономически, така и в климатичен план.
Той каза, че идеалите, които са движели европейските общества – силна Европа, интеграция, общи политики и действия, социалните и демократични ценности – не са успели да опазят Стария континент от тежките проблеми в икономически план. Манов отбеляза, че деиндурстиализацията е сериозен проблем, а глобализацията е довела до обедняване на големи слоеве от населението. „Имаме усещане за криза не на демократичния модел, а на конструкцията, която бяхме избрали да ни защитава от предизвикателствата на променящия се свят”, допълни той.
Манов акцентира и на допълнителните проблеми, които са възникнали в резултат от войните в Украйна и Ивицата Газа.
Целия разговор гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова