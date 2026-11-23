Снимка: БГНЕС/ЕПА
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Папа Лъв XIV организира обяд във Ватикана за повече от 1000 бедни хора. По този начин беше отбелязан 10-ият Световен ден на бедните на Католическата църква.
Доброволци от Италианския червен кръст сервираха храна на хора от над 20 благотворителни организации в Рим, както и от различни енории и сдружения.
Обядът за най-уязвимите хора се провежда в Залата „Павел VI“ от 2017 година. Тогава папа Франциск поставя началото на Световния ден на бедните. Тази година храна беше сервирана още в обществени кухни и приюти из целия Рим. Събитието трябваше да бъде отложено с една седмица, тъй като папата беше на дълга обиколка в Латинска Америка.
Редактор: Цветина Петкова