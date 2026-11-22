Училищата в украинския пристанищен град Одеса преминават към дистанционно обучение след руски удари, причинили тежки поражения на енергийната мрежа през последните дни, съобщиха днес властите.

„Поради проблеми с електроснабдяването от 23 ноември до 27 ноември включително учениците в Одеса ще се обучават дистанционно. Заради съществени прекъсвания на отоплението, осветлението и водоснабдяването ние действаме според алгоритмите, одобрени от градската комисия по технологична и екологична безопасност и извънредни ситуации”, се посочва в съобщение на Отдела по образованието и науката в Общинския съвет на Одеса.

Родителите са приканени да зареждат телефоните, таблетите и лаптопите, когато е възможно, за да могат децата да ги използват при обучението.

Украинската компания „Укренерго” предупреди днес, че ситуацията с електроснабдяването в Одеса и околностите ѝ „остава изключително трудна”. „Последиците от руските атаки са тежки”, заяви в социалните мрежи дружеството и подчерта, че „мащабът на разрушенията на ключова инфраструктура прави доставянето на необходимото на потребителите количество електроенергия физически невъзможно”.

Спирането на тока в Одеса и областта е следствие от поредица руски бомбардировки по критична инфраструктура в нощта срещу събота. Украинското министерство на енергетиката съобщи за „значителни разрушения”.

От началото на есента Русия засили кампанията си от удари срещу украинската енергийна инфраструктура на фона на застудяването. Миналата зима подобни бомбардировки оставиха милиони домакинства без електричество и отопление при минусови температури.