Най-малко 24 души са загинали, след като препълнен кораб, превозващ хора към погребение в южната част на Нигерия, се е преобърнал вчера, предаде „Ройтерс”, позовавайки се на местната агенция за справяне с извънредни ситуации.

Властите съобщиха, че спасителните операции продължават, като до момента са открити 24 тела. Оцелели и спасени са 24 души.

Според полицията плавателният съд е имал технически проблеми.

Губернаторът на щата Байелса посети мястото на инцидента и разпореди да започне разследване. Според него трагедията е щяла да бъде избегната, „ако всеки отдел на федералните, щатски и местни власти си е изпълнявал задълженията съвестно”.

Инцидентите с плавателни съдове в Нигерия, особено по реките, не са рядкост, тъй като правилата за безопасност често се пренебрегват.