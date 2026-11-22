Ловчанският митрополит Гавриил почина днес. Тъжната вест съобщиха от Българската православна църква. Той беше настанен във Военномедицинската академия заради тежки здравословни усложнения. Стотици вярващи си взеха последно сбогом с него в София, а в неделя вечер тленните му останки вече пътуват към Ловеч.

„Негово Високопреосвещенство ще остане в историята на Българската православна църква – Българска патриаршия като изряден архиерей, ревностен монах, горещ молитвеник, духовник с дълбока и искрена вяра и истински Христов последовател“, се казва в официалното съобщение на Светия синод.

Оттам призоваха православните християни да се помолят за упокоението на душата му. Тялото на митрополита беше положено за поклонение в параклиса „Св. цар Борис” в Синодалната палата в София, където духовници, дипломати, политици и стотици граждани му отдадоха последна почит.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

В Ловеч е обявен тридневен траур. В понеделник от 16:00 до 20:00 часа тленните останки на дядо Гавриил ще бъдат положени за поклонение в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий”, а поклонението и опелото в града се очакват във вторник.

Утре Светият синод ще се събере на заседание, за да определи наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол, който да организира избора на нов митрополит. За вота ще бъде съставен списък с кандидати, от които свещениците и миряните в епархията ще изберат двама, а окончателното решение ще вземе Светият синод. Процедурата обикновено продължава около три месеца.

По-късно днес патриарх Даниил обяви, че опелото вероятно ще бъде в Ловеч и ще се проведе във вторник.

„Ловчанският митрополит Гавриил още от студентските му години, когато никак не беше лесно човек да заяви принадлежността си към църквата, не се поколеба да поеме служението и да се отрече от света. Той пое службата на Бог. Тази негова дълбока вяра и твърдостта му във вярата – това го отличаваше. Той беше изключително принципен, с църковно самосъзнание и помагаше изключително много на Светия Синод. Той виждаше просветата в поверените му от Бога души. Издаде множество книги и се отдаде, без да щади сили и таланти, на служението на Бога. Вярваме, че както служеше вярно на Бога, ще продължи да го прави и след неговата земна кончина”, каза патриархът.

Светското име на митрополит Гавриил е Цветан Динев. Роден е през 1950 г., а на 29-годишна възраст приема монашески обет въпреки волята на баща си в атеистично време. Богословският му път преминава през Духовната академия в София и специализация в Москва, след което оглавява Клисурския манастир. Ръкоположен е за епископ и викарий на софийския митрополит и патриарх Максим, а през 2001 г. е избран за Ловчански митрополит – служение, на което посвещава над 25 години от живота си. Два пъти името му е сред кандидатите за български патриарх, като през 2013 г. е избран духовният му събрат Неофит.

В последното си интервю пред NOVA той споделя: „Аз въобще не съм пример на духовен човек и преуспял духовен човек. Много имам още да постигам, нямам това самочувствие”. Като основа на всичко посочва смирението: „Смирението. Това е основата на всичко. И дай Боже да стигнем дотам, че Господ някога да ни приеме в Своето царство”.

Митрополит Гавриил беше сред дългогодишните духовници на Българската православна църква. Остави следа с духовната, просветната и благотворителната си дейност. Сред значимите му инициативи е изграждането на катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в центъра на Ловеч. За да осигури средства за началото на строежа, той продава свои лични имоти.

Митрополитът създава и първото православно училище за деца в Ловеч. В продължение на години е сред духовниците, които се грижат за пренасянето на Благодатния огън от Йерусалим в България. Той лично присъства три пъти на слизането на огъня в храма „Възкресение Христово“.

„Трагичен ден, бих казал, загубата е изключително тежка. Аз лично не мога да повярвам, че това се случи”, каза в Ловеч свещеник Михаил Ковачев, като припомни работата на митрополита по обновяването на храмовете и манастирите. Пред камерите в София отец Кирил от църквата „Света Неделя” си спомни, че дядо Гавриил не се притеснявал от никакъв труд в манастира – „дори да кара трактор”.

На 5 ноември стана ясно, че митрополит Гавриил е приет по спешност във Военномедицинската академия заради тежки усложнения, свързани и със заболяване на панкреаса. Състоянието му се влоши драстично и той беше поставен на изкуствена белодробна вентилация и животоподдържащи системи. Тогава патриарх Даниил призова вярващите да отправят молитви за здравето му.

„Бог да го прости и да упокои душата му в селенията на праведните! Вечна и блажена да бъде паметта му!“, завършва съобщението на Българската православна църква.

Илияна Йотова за кончината на митрополит Гавриил: Ще помня разговорите ни

Президентът Илияна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил с публикация във Facebook.

„Няма по-радостно служение и по-голямо щастие да служиш на Господ Иисус Христос и на Неговата света Църква“, цитира Йотова думите на митрополита. По думите ѝ това верую е белязало целия му земен път.

Тя подчерта, че със своите мъдри слова и блага усмивка той се е стремял да възпитава у хората вяра, смирение и любов към Бога и ближния. Митрополитът учел децата да бъдат добри и милосърдни хора. „Съграждаше не само духовно – остави на България катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч“, написа още президентът. „Ще помня разговорите ни и ще преоткривам смисъла на думите му. Светъл да е пътят на душата му!“, завършва публикацията на Илияна Йотова.

Министърът на културата Евтим Милошев също отдаде почит на покойния митрополит. „Монах! Свят човек! Велик българин! Поклон пред паметта на Негово Високопреосвещенство Гавриил!“, написа той.