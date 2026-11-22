С голямо тържество в Мадрид включиха светлините на коледната украса. Въпреки че още е ноември, испанската столица превключи на празнично настроение. Над 14 милиона LED светлини ще осветяват града до 6 януари.

Бутонът за включване на украсата беше натиснат от пет деца от испанския град Сеута, разположен в Северна Африка. Според градската управа над 150 000 души са наблюдавали събитието на живо. Петстотин дрона изписаха в небето дузина коледни фигури. Церемонията завърши с празнична заря.