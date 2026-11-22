Полицейски патрул и крадена лека кола са катастрофирали на кръстовището на бул. „Мадрид” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” след преследване в центъра на столицата. От СДВР съобщиха, че са задържани двама души - 29-годишният водач и 28-годишна жена, които са криминално проявени.

Сигналът за отнетия от територията на ОДМВР-София автомобил е получен около обяд в дежурния център на СДВР, като колата се е движела в централната градска част. Непосредствено след това екипи на Специализираните полицейски сили и Жандармерията са я прихванали, последвали и подали светлинен и звуков сигнал.

Снимка: Емил Здравков, NOVA

Водачът обаче отказал да спре за проверка, подал газ и опитал да избяга. По време на бягството той преминал през множество натоварени кръстовища на червен светофар, включително в района на Ректората, без да се стигне до сблъсък с други участници в движението.

Бягството приключило на кръстовището на булевардите „Мадрид” и „Евлоги и Христо Георгиеви”, в района на градинката до Театър „София”, където отнетият автомобил се ударил в ограда, а шофьорът се блъснал и в служебния полицейски автомобил.

Снимка: БГНЕС

Автомобилът бил откраднат от село Петърч, като сигналът за посегателството е подаден още сутринта. По-късно колата била засечена от камерите за видеонаблюдение в столицата.

На брифинг от столичната полиция уточниха, че задържаните 29-годишен мъж и 28-годишна жена са в близки отношения и имат криминални прояви за престъпления против собствеността – кражби, грабежи, отнемане на автомобил, както и за леки телесни повреди. Водачът е тестван за алкохол и наркотици, като пробата му за наркотици е положителна. По информация на „БГНЕС” тестът е отчел метамфетамин.