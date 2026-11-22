„Ако реформата изисква и сериозна борба, ще има и сериозна борба, за да се случи реформа“. Това заяви в студиото на „На фокус“ бившият служебен министър на вътрешните работи и новоизбран член на Висшия съдебен съвет Емил Дечев. Той очерта приоритетите си в кадровия орган на съдебната власт, коментира възможните кандидатури за главен прокурор и постави сред основните задачи на новия състав разкриването на истината за мрежите за влияние в правосъдието.

Според Дечев продължителното забавяне на избора на нов ВСС е задълбочило проблемите в съдебната система. Законодателните промени са довели до спиране на конкурси и назначения на административни ръководители, а решението на Съда на Европейския съюз от 30 април 2025 г. на практика е ограничило част от правомощията на Инспектората към ВСС.

Дечев очаква процедурите за избор на главен прокурор, председател на Върховния административен съд и директор на Националната следствена служба да се проведат в близки интервали, но не едновременно. По думите му продължителността им ще зависи и от броя на кандидатите за всяка от ръководните позиции. „Време няма много. Предполагам, че поне що се отнася до главен прокурор, титуляр на тази позиция, вероятно ще се стигне до такъв избор в края на януари или средата на февруари“, прогнозира той.

На фона на спряганите имена на настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев и правосъдния министър Николай Найденов за евентуални кандидати за главен прокурор Дечев изрази резерви към преминаването от политическа длъжност директно на върха на държавното обвинение. „За държава, която ние приемаме за все още доста млада, неукрепнала, несъвършена демокрация, това може да бъде рискован ход. Защото дори когато един такъв министър като главен прокурор вземе някое решение и то е правилно, някои негови противници въпреки това ще твърдят, че той го е взел не от законови съображения, а от някакви политически или идеологически съображения“, обясни той.

Дечев обаче подчерта, че професионалната биография сама по себе си не е гаранция за независимост. Той припомни, че в миналото най-високите позиции в съдебната власт са били заемани и от магистрати без политическо минало, чието управление въпреки това е предизвиквало обществено недоволство. „Много неща опират и до самия човек - до неговия характер, до неговата етика и ценности“, посочи новоизбраният член на ВСС.

Според Дечев действителната независимост на членовете на новия кадрови орган ще проличи още при първите ключови гласувания. Изборът на представляващ ВСС може да очертае различните лагери в съвета, а най-сериозното изпитание ще бъде определянето на следващия главен прокурор. „Най-добрата проверка е как те ще гласуват при определени важни решения. И това ще се види сравнително скоро. Най-късно, когато дойде изборът за главен прокурор – тогава това е генералната проверка“, заяви той.

Дечев обърна внимание и на поведението на магистратите преди номинирането им за членове на ВСС. Според него важен показател за тяхната независимост е дали са имали смелостта публично да говорят за проблемите в системата, преди да се кандидатират за ръководни позиции. „Това е един много важен маркер - кой е мълчал, кой е говорил, кой не се е притеснявал да критикува. Дали са мълчали, защото считат, че в съдебната система няма никакви проблеми, или защото знаят, че има проблеми, обаче поради едно или друго съображение се притесняват да говорят открито. И тук възниква въпросът - не е ли проблем, че има такива, които са се притеснявали да говорят открито?“

Дечев коментира и случая с прокурор Емилия Русинова във връзка с информацията за нейно пътуване зад граница с бившия следовател Петьо Петров, известен като Пепи Еврото. „За мен има много сериозни съображения с етиката на госпожа Русинова в точно този случай, когато тя пътува, след като вече цялото българско общество знаеше какво се е случило в този ресторант, наречен „Осемте джуджета“, заяви той.

Дечев подчерта, че изразява личната си позиция и като член на Съдийската колегия няма правомощия да решава въпроси, свързани с дисциплинарната отговорност на прокурори. Евентуални производства и наказания са от компетентността на Прокурорската колегия.

Разкриването на истината за мрежите за влияние в съдебната система, свързвани с Пепи Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса, е сред основните задачи, които Дечев си поставя в новия ВСС.

Той обърна специално внимание на архива на Божанов, който от години е обект на проверка от комисия към Съдийската колегия, но по думите му до момента няма представен доклад с окончателни заключения. „Това е една от най-големите задачи на този нов състав - да покаже пред обществото истината от архивите на господин Мартин Божанов - Нотариуса. Доколкото знам, от няколко години в Съдийската колегия има комисия, която преглежда архива. И въпреки че този преглед трябва да е вече втора или трета година, няма излязъл доклад със заключение“, посочи той.

Дечев заяви, че първо ще се запознае с материалите, преди да даде оценка за работата на досегашния състав. Едва тогава ще може да прецени дали забавянето се дължи на обективни причини, или на нежелание информацията да стане публично достояние.

Други негови приоритети са ускоряването на конкурсите в съдебната система, ограничаването на командироването на магистрати до възможния минимум, опростяването на атестациите и възстановяването на общественото доверие във ВСС.

На въпрос дали ще се чувства задължен на „Прогресивна България“ заради получената парламентарна подкрепа Дечев заяви, че доверието при избора му не означава политическа зависимост при бъдещите му решения. „Аз благодаря за това, че техните депутати са решили да се доверят при гласуването. Но оттук нататък това не означава, че при всяко мое решение ще трябва да променям мисленето си и волята си само защото съм избран от една партия в парламента или от друга партия в парламента. Тук пак нещата опират до характер, етика и ценности“, категоричен бе той.

Дечев не изключи възможността в новия състав да се формира мнозинство, което да блокира неговите предложения. Той обаче очерта и границата, отвъд която не би останал в кадровия орган. „Вероятно при обстоятелства, в които не само ще бъда блокиран от мнозинство, което не споделя моите идеи - аз не го изключвам, възможно е, но и при обстоятелства, в които дори няма да мога да осветлявам евентуални бъдещи нередности, безобразия, нарушения на закона от бъдещия нов състав на ВСС“, обясни той.

На въпрос дали е бил подлаган на натиск да се откаже от кандидатурата си за член на ВСС, Дечев отговори отрицателно, но призна, че е бил обект на атаки. „Имаше атаки с цел едва ли не да изпитам съжаление, че съм се кандидатирал, но никой, абсолютно никой не може да ми пречупи волята“, завърши той.

Целия разговор гледайте във видеото.