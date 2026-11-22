Внезапното, необичайно силно главоболие може да бъде сигнал за сериозен здравословен проблем, включително мозъчен кръвоизлив. За това предупреди неврологът д-р Филип Алексиев в предаването „Пулс“. По думите му дори пациентите с хронична мигрена обикновено могат да разпознаят болката, която се различава от обичайните им пристъпи. Особено внимание трябва да се обърне, когато главоболието е придружено от гадене, повръщане, замаяност или световъртеж.

Специалистът припомни и трите основни предупредителни признака за инсулт – внезапна слабост в крайниците, асиметрия на лицето и нарушения в говора. При подобни симптоми, както и при внезапно настъпило изключително силно главоболие, трябва незабавно да се потърси спешна медицинска помощ.

Д-р Алексиев обърна внимание и на рисковете от системното самолечение с обезболяващи. Продължителният и прекомерен прием на подобни медикаменти може да доведе до т.нар. медикаментозно индуцирано главоболие. „Картите се обръщат и всъщност ни боли глава, защото не сме си взели лекарството“, обясни неврологът. В подобни случаи е необходима лекарска консултация и промяна на терапията.

Мигрената е неврологично заболяване, което се проявява с пристъпи, често съпроводени от едностранно главоболие, чувствителност към светлина, зрителни нарушения и замаяност. Сред факторите, които могат да провокират пристъпите, са нарушенията на съня, консумацията на алкохол, определени храни и хормоналните промени при жените. „Главоболие не е равно на мигрена“, подчерта д-р Алексиев. Той допълни, че съвременната медицина разполага с възможности за профилактично лечение, което може значително да намали честотата на пристъпите. При определени видове главоболие приложение намира и ботулиновият токсин, но поставянето му трябва да се извършва от квалифициран специалист.

Сред най-честите причини за главоболие са още стресът, неправилната стойка и продължителната работа пред компютър. Те могат да доведат до прекомерно напрежение в мускулатурата на врата и главата, а психическото натоварване допълнително понижава прага на болката.

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