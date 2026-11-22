От външното министерство предупреждават и за очаквани затруднения в градския транспорт в Брюксел – автобусите, трамваите и метрото. Препоръката към българите, които се намират в страната или планират да пътуват дотам в понеделник, е да следят обстановката в реално време на сайтовете на летищата Завентем и Шарлероа.

Предварителна прогноза кои линии на метрото, трамваите и автобусите ще работят ще бъде публикувана още тази вечер от оператора STIB. Окончателното разписание ще стане ясно в понеделник малко преди 6:00 ч. на сайта на превозвача, като обслужваните линии ще се движат по-рядко. Фламандският оператор De Lijn също предупреждава, че на 23 ноември ще пусне по-ограничен брой трамваи и автобуси.

При нужда от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството ни в Брюксел на телефони +32 2 374 47 88, +32 2 374 08 66 и +32 2 375 86 50, както и на дежурния номер за спешни случаи извън работно време +32 473 981 042. Сигнали се приемат и на имейлите Embassy.Brussels@mfa.bg и Consular.Brussels@mfa.bg.

При бедствени ситуации работят и денонощните линии на дирекция „Ситуационен център” към МВнР – +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616, както и имейлът Crisis@mfa.bg.