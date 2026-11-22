Носителят на малкия и големия Кристален глобус Радослав Янков заминава утре за Китай, където ще даде старт на новия сезон в Световната купа по сноуборд. Преди отпътуването си той гостува в предаването „На фокус” по NOVA, за да разкаже за подготовката си, трудните моменти, детството в Чепеларе и новата си отговорност извън пистата.

Откриващите стартове са в Китай – на две локации с по два старта. По думите на Янков летният подготвителен период е преминал много добре, а зимният на сняг – сравнително успешно, особено в последната си част. В началото на септември по глетчерите подготовката била по-трудна заради топлото време в Централна Европа и дефицита на сняг, но последният лагер се оказал много ползотворен. Предстои и поредната Световна купа в Банско на 16 и 17 януари, която той очаква с нетърпение пред родна публика, след като миналата година сподели подиума с Тервел.

В разговора Янков се върна и към един от най-трудните моменти в кариерата си – операцията от дискова херния. Изваденото парченце между прешлените му днес стои във витрината му редом до медалите и Кристалните глобуси.

На същото място пази и първата си каска, подарена от баща му, която навремето била стара и ставала повод за подигравки от по-големите.

„Подиграваха ми се, удряха ме по каската, смееха ми се големите. Може би това пък е една от мотивациите ми да продължа да се доказвам и да успея да покажа себе си”, разказа Янков и допълни, че от днешна гледна точка си дава сметка как именно това го е изградило и му е дало стремеж да постигне целите си.

Роден и израснал в Чепеларе, той подчерта, че родното място и семейството му – родителите му били ски учители на Пампорово – са го научили на скромност, честност и трудолюбие. В предаването бяха показани и архивни кадри от 1993 г., на които тригодишният Радослав прави първите си стъпки на ски с помощта на баща си.

Янков си припомни и ключовата подкрепа в ранните си години – от първия му треньор Васил Милчев, който и до днес работи в Чепеларе, както и от покойния г-н Вангелов, помогнал му през 2003 г. да замине за детско световно първенство. След като го печели, Янков влиза в националния отбор. Като най-силното си качество, довело го дотук, той посочи дисциплината и постоянството. Вярва и в бъдещето на българския сноуборд, за което допринася и инициативата „Купа Радо Янков”.

По-личната му страна се видя в забавно видео с дъщеря му Дария, която по думите му е почитателка на Рапунцел, но винаги си поръчва шкембе чорба. Самият Янков не крие, че в свободното си време между тренировките обича да се занимава с градината си – да сади домати и да реже дърва, защото това е естествената му среда.

Освен активната си спортна кариера, Янков вече има и нова мисия – оглавява комисия към Българския олимпийски комитет.

„С новото ръководство ми бе гласувано доверие. В нея вътре са изявени български спортисти – комисия, която да бъде най-просто казано гласът на българските спортисти, която да направи този трансфер между спортистите и ръководството на Българския олимпийски комитет”, обясни той. Макар да приема ролята като предизвикателство заради липсата на опит в тази сфера, Янков е уверен, че познава нуждите на спортистите „от А до Я”.

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