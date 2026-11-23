Ноемврийското пълнолуние, известно като Боброва луна (Beaver Moon), тази година ще настъпи на 24 ноември и ще бъде първото от три последователни суперлуни.

Суперлуната през ноември може да изглежда още по-голяма, когато се намира близо до хоризонта. Това се дължи на явление, известно като „лунна илюзия“, което ни кара да възприемаме лунния диск като по-голям, когато е близо до земни обекти на преден план, в сравнение с момента, когато се намира високо в небето.

За обикновения наблюдател Луната ще изглежда напълно осветена и вечерта на 23, и на 24 ноември.

Защо се нарича Боброва луна?

Ноемврийското пълнолуние често е наричано Боброва луна, защото настъпва по времето, когато бобрите се прибират в леговищата си, след като са събрали достатъчно храна, за да преживеят зимата.

То е известно и като Мразовита луна (Frost Moon) сред коренното население на кри в Канада и северозападните части на САЩ, както и като Луна на копаенето (Digging Moon) сред народа тлингит.

Ноемврийското пълнолуние предлага чудесна възможност да бъде заснет целият видим от Земята лунен диск, тъй като за кратко той ще изглежда без сенки.

Предстоящи пълнолуния

Вижте кога предстоят следващите пълнолуния: