България трябва да си отговори ще бъде ли активен участник в новата индустриална трансформация на Европа или ще остане периферен пазар за чужда продукция, доставчик на евтин труд и икономика с ограничена добавена стойност. За да бъдем част от тази трансформация, се нуждаем от дългосрочна национална стратегия за развитие на индустрията, която да отчита глобалните икономически тенденции. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на кръгла маса на тема „Актуално състояние, проблеми и насоки за развитие на българската индустрия”.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Събитието се организира от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на българската индустрия. На форума беше представен доклад за състоянието на индустрията в периода 2016-2025 година. Дискусията събра представители на институциите, бизнеса и академичните среди.

В изказването си държавният глава отбеляза, че България се нуждае от анализ на това кои икономически отрасли да развива приоритетно, като подчерта необходимостта от институционални усилия за повече инвестиции, ръст на производството и облекчаване на административните процедури. Процесът на развитие се забавя от законодателната и данъчната регулация, която всеки път се мени с промяната в политическата конюнктура, и това възпрепятства бизнеса, изтъкна президентът.

„Държава, която няма амбиция да произвежда и да има добавена стойност, постепенно губи способността да определя собственото си бъдеще”, заяви Илияна Йотова и акцентира върху нуждата от технологична модернизация на индустрията. По думите ѝ високите технологии и интегрирането на изкуствен интелект са ключови за производството, но новите технологични тенденции следва да бъдат подчинявани на човека, а не обратното. „Индустрията на бъдещето ще се развива чрез знания, инженерни компетентности, научни изследвания. Това изисква ново отношение към образованието, приложната наука и връзката им с бизнеса”, подчерта държавният глава.

Снимка: Пресцентър на Президентството

Президентът Илияна Йотова бе категорична, че конкурентоспособността на българската икономика се нуждае от достъпна електроенергия и ценова предвидимост, като подчерта необходимостта от нови енергийни технологии и модернизация на инфраструктурата. В тази връзка тя посочи, че зелените политики в енергийния сектор, които бяха шумно рекламирани в Европейския съюз през последните години, не бива да бъдат пречка за амбициите на европейските икономики. „Има отрезвяване в тази посока, защото зелените технологии не бива да бъдат пречка за развитието на конкурентоспособността, а често се случва Европа да изостава в доста секторни политики спрямо други лидери в света”, каза още тя.

Илияна Йотова изтъкна значението на дискусиите в рамките на Европейския съюз относно предстоящото приемане на новата многогодишна финансова рамка на общността. Президентът апелира за категорично становище на правителството и парламента по отношение на частта, свързана с търговията с емисии, за да се гарантира, че планираните промени няма да доведат до допълнителна тежест за българската индустрия. „Това ще е бюджетът на Европейския съюз до 2034 година. Има резерви в немалка част от страните. От това финансиране имаме нужда всички ние, за да планираме развитието на икономиката си”, заяви държавният глава.

Президентът призова и за системни институционални усилия за подобряване на пътната инфраструктура в страната. „Не става дума само за магистралите. Как да поканим големи инвеститори, когато не могат да стигнат до една община или град?”, попита риторично Илияна Йотова.

Държавният глава изрази увереност, че България разполага с потенциала да бъде гарант за енергийната, инфраструктурната и дигиталната сигурност на цяла Европа. „Въпросът е как ще изиграем тази важна карта. Трябват ни повече амбиция и смелост”, посочи още тя.

Илияна Йотова благодари на организаторите за дискусията, като подчерта, че подобни събития дават възможност на държавата да се вслуша в идеите, притесненията и оценките на специалистите, които познават добре нуждите на българската икономика.