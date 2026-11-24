България и Обединените арабски емирства обсъждат възможността да се избегне двойното облагане на авиокомпаниите с екологични такси при евентуално разширяване на европейската схема за търговия с емисии в авиационния сектор. Темата е била във фокуса на онлайн разговор между министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министъра на икономиката и туризма на ОАЕ Абдула бин Тук Ал Мари.

Двете близкоизточни държави настояват да не се допуска дублиране на въглеродните разходи за въздушните превозвачи. Според позицията им това би засегнало конкурентоспособността на авиокомпаниите и би създало несъответствия с международните правила, приети от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО).

Българският транспортен министър е подчертал готовността на страната ни за конструктивен диалог с ОАЕ с цел намиране на балансирани и пропорционални регулаторни решения. По време на разговора Пеев е посочил, че Обединените арабски емирства са вторият по обем на полети партньор на България във въздушния трафик.

Въпросът е бил обсъден и преди два дни от министъра на транспорта и логистичните услуги на Саудитска Арабия Салех ал Джасер. Темата за въглеродните разходи и отражението им върху авиационния сектор остава част от дискусиите около евентуалното разширяване на европейската схема за търговия с емисии.